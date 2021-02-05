Оперштаб Курганской области изменил свое решение по работе ЗАГСов

Оперативный штаб Курганской области с 5 февраля ввел послабления в «коронавирусные» правила работы ЗАГСов. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сегодня сообщает региональный департамент экономического развития.

В документе уточняется, что на церемонию бракосочетания теперь могут попасть близкие родственники жениха и невесты, а также фотографы и видеооператоры. Возобновляются в Зауралье и «выездные мероприятия по государственной регистрации брака».

Послабления действуют с пятницы, 5 февраля. Как сообщал «Новый День», из-за «коронавирусного» режима повышенной готовности изменилась работа ЗАГСов. В апреле на сайте регионального управления записи актов гражданского состояния сообщалось, что гражданам, желающим произвести государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке, предлагается перенести ее на более поздний срок. «В исключительных случаях, при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака, государственная регистрация будет производиться лишь в присутствии лиц, вступающих в брак. Отменяются выездные мероприятия по государственной регистрации заключения брака», – такие спецмеры были введены из-за коронавируса с 1 апреля минувшего года.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса был введен в Зауралье в конце марта 2020 года и действует до сих пор.

Курган, Дарья Котова

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