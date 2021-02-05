В Кургане молодой водитель без прав устроил серьезное ДТП

В Кургане в ночь с 4 на 5 февраля на улице Пролетарской произошло ДТП с участием автомобилей Лада Калина и BMW X5. С места аварии в больницу скорой медицинской помощи пришлось госпитализировать пассажирку отечественной машины.

Как сообщает УГИБДД по Курганской области, 25-летний водитель Лады пытался проехать перекресток Пролетарская-Советская на красный сигнал светофора. Такой маневр закончился столкновением с иномаркой – BMW X5, за рулем которой находился мужчина 1966 года рождения. ДТП произошло 5 февраля в 00 часов 15 минут.

«Оба водителя получили телесные повреждения, а также пассажир автомобиля ЛАДА девушка 1992 года рождения получила тяжелые телесные повреждения и была госпитализирована в отделение травматологии БСМП Кургана. Водитель автомобиля ЛАДА водительского удостоверения не имеет», – уточнили в автоинспекции.

Курган, Дарья Котова

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