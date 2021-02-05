В Зауралье отреагировали на жалобы людей, которых работодатели заставляют прививаться от Covid-19

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин в пятницу, 5 февраля, сообщил, что в Зауралье работодатели начали принуждать своих сотрудников ставить прививку от коронавируса. Об этом омбудсмен заявил на совещании с участием большого числа ведомств, включая прокуратуру и региональное управление Роспотребнадзора.

Информации о том, на каких предприятиях Курганской области вакцинация стала делом «добровольно-принудительным», омбудсмен не уточняет. Но на странице Бориса Шалютина в Фейсбуке размещен пост, в котором четко обозначена позиция участников совещания: всякое вакцинирование носит только добровольный характер.

К обсуждению темы сегодня подключился и оперативный штаб Курганской области. От имени областного депздрава также были даны четкие разъяснения по данному вопросу. И позиция у ведомства аналогичная: вакцинация от коронавируса бесплатная и добровольная.

В оперштабе напомнили, что вопрос вакцинации россиян регламентируется несколькими документами.

«Во-первых, это календарь прививок по эпидемическим показаниям. Туда входит коронавирус. В нём определены приоритетные категории работников – в том числе, работники образования, здравоохранения, транспорта, правоохранительных органов, люди с хроническими заболеваниями и так далее. Однако это не значит, что они обязаны получить прививку. Обязанность возникает именно у субъекта РФ – если в регионе есть вакцина, именно эти категории граждан имеют право получить её первыми при их желании», – уточнили сегодня в оперативном штабе Зауралья.

Второй документ – это закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Там определены перечни работников, которые обязательно должны получить вакцины. Это в том числе медработники, которые работают с инфекционными больными. Однако для этого должно быть решение главного санитарного врача региона. «В Курганской области нет постановления главного санитарного врача. Вместе с этим в регионе ведётся разъяснительная работа среди сотрудников организаций, которые входят в зону повышенного риска», – резюмировали в оперштабе.

Как сообщал «Новый День», в Курганской области в январе началась массовая вакцинация. Любой житель региона по своему желанию может подать заявку, чтобы получить вакцину «Спутник V». По оценке главного внештатного эпидемиолога Оксаны Сагайдак, вакцинацию от коронавируса уже прошли более 4 тыс человек.

Также наше агентство сообщало, что в конце января в Зауралье поступила крупная партия вакцины – около 11 тыс доз. В феврале ожидается новое поступление – более 20 тыс доз.

«В приоритете у нас граждане старше 60 лет. Решили, что не менее 40 % из новой партии (она составляет 10 800 доз) отдадим именно нашим бабушкам и дедушкам. Чтобы мы могли снять ограничения, которые сейчас для них действуют, и чтобы они спокойно посещали торговые центры, предприятия сферы услуг, виделись с внуками и детьми», – ранее комментировал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Курган, Дарья Котова

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