В Курганской области из-за непогоды перекрыли все крупные трассы

На территории Курганской области в воскресенье, 7 февраля, ограничено движение автобусов и большегрузов. Транспорт пока не может проехать по дорогам федерального и регионального значения, об этом сегодня сообщает ГИБДД Курганской области.

«В связи с осложнившимися погодными условиями, в целях сохранения жизни и здоровья участников движения до особого распоряжения ограничено движение пассажирского транспорта (автобусов) и большегрузного транспорта на всех дорогах федерального и регионального значения Курганской области», – говорится в экстренном заявлении автоинспекции. Водителям легковых машин сегодня рекомендуют отказаться от поездок, а если выехать все-таки пришлось, то необходимо соблюдать особую осторожность.

О непогоде накануне предупредили в УМЧС по Курганской области. В Зауралье прогнозируется усиление ветра до 15-20 метров в секунду, метель, на дорогах – гололедица.

Курган, Дарья Котова

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