В Курганской области несколько дней подряд снижается заболеваемость коронавирусом

В Курганской области к 8 февраля выявлено 90 новых случаев коронавируса. Этот самый маленький показатель за последние дни.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Кургане – почти треть заболевших, коронавирус за сутки выявлен у 31 человека. Остальные случаи зафиксированы в Альменевском, Варгашинском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Мокроусовском, Половинском, Сафакулевском, Частоозерском, Шатровском, Щучанском районах, Макушинском муниципальном округе и Шадринске.

Общее число инфицированных сначала пандемии к сегодняшнему дню превысило 16 тысяч человек.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 08.02.21

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