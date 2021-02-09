«Вместо души комок осклизлых макарон»: губернатор Шумков обратился к организаторам школьного питания

Губернатор Курганской области Вадим Шумков во вторник, 9 февраля, написал пост в своем Инстаграм, посвященный школьному питанию. Шумков отметил, что стали поступать жалобы и посоветовал некоторым фирмам искать другую работу.

«Тех, у кого вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести – заветренная несвежая сосиска, предупреждаю – не надо вам этим заниматься, экономя на детях и, возможно, решая «свои вопросы» при осуществлении закупок. Таким лучше сразу поискать другую работу. Не с детьми», – написал сегодня Шумков.

Губернатор также заверил, что вопрос взят под жесткий мониторинг. В региональном депздраве открыта прямая линия, родители могут звонить и жаловаться на качество школьного питания. «Также прошу коллег из районных и городских отделов образования жёстко, лично и регулярно мониторить ситуацию с качеством школьного питания во всех учреждениях», – резюмировал Шумков.

Менее чем за полчаса под постом Шумкова появилось множество комментирев. В основном, люди соглашались, что «питание оставляет желать лучшего». А также благодарили Шумкова, что он поднял этот вопрос: «Спасибо, а то дети не хотят ходить в столовую».

Курган, Дарья Котова

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