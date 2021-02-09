В Курганскую область возвращаются сильные морозы

В Курганской области до пятницы, 11 февраля, ожидается похолодание. Температура воздуха опустится до отметки – 32 градуса.

Как сообщает курганский Центр гидрометеорологии, во вторник, 9 февраля, на территории Зауралья ожидается понижение температуры до -25…-30 градусов. В среду будет еще холоднее – до -31. Прогнозируется, что самая холодая ночь придется на 11 февраля, когда похолодает до -32 градусов.

При этом сильного ветра не ожидается: 10 и 11 февраля ветер слабый, неустойчивый.

Курган, Дарья Котова

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