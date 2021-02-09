В Зауралье из-за циклона продлили запрет на проезд автобусов и грузовиков

На территории Курганской области из-за снежных накатов и наледи продлен запрет на движения транспортных средств по автодорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения. Запрет будет действовать до 10 февраля до 14 часов.

«В рамках ограничений приостанавливается движение грузовиков и транспортных средств, перевозящих опасные, крупногабаритные, тяжеловесные грузы. Также ограничиваются регулярные автобусные и школьные перевозки, за исключением пригородных перевозок пассажиров и багажа», – сообщает 9 февраля пресс-служба правительства Курганской области.

Как сообщал «Новый День», 7 февраля из-за непогоды для грузовиков и пассажирских автобусов были перекрыты трассы регионального и федерального значения. Сейчас движение ограничено из-за атмосферного циклона, который принес на территорию региона резкое потепление и осадки в виде дождя и мокрого снега, в результате чего на дорогах образовался снежный накат и наледь. А вот с сегодняшнего дня в Зауралье резко похолодало. К 11 февраля темепература воздуха опустится до отметки -31 градус.

Курган, Дарья Котова

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