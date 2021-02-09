ЦУР Курганской области зафиксировал резкий рост вопросов по начислениям коммуналки за январь

Жители Курганской области начали массово жаловаться на суммы, указанные в коммунальных платежках за январь. Речь идет о начислениях за теплоснабжение. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» Центр управления регионом Курганской области (ЦУР).

«ЦУР Курганской области зафиксировал всплеск обращений, связанных с оплатой коммунальных услуг. Люди жаловались на то, что цифры в квитанциях за январь сильно отличаются от тех, что были месяцем ранее», – написал в социальной сети ЦУР.

На запрос «Нового Дня» в ЦУР уточнили, что только за минувшие выходные – 6 и 7 февраля, системы мониторинга зафиксировали более 110 таких обращений зауральцев. Со ссылкой на региональный департамент госрегулирования цен и тарифов ЦУР уточнил, что начисления не были связаны с изменением тарифов на тепловую энергию: с 1 января 2021 года он не менялся. Но из-за сильных морозов в январе теплоснабжающие компании загружали систему отопления «на максимум».

«Чаще всего вопросы возникают у тех жителей, в домах которых установлены теплосчетчики. У них оплата отопления происходит по факту, то есть они платят только в отопительный период (в Зауралье – с октября по апрель). Итоговая сумма зависит от погодных условий», – сообщается на странице ЦУР Курганской области.

Объяснения, как начисляется платеж, было размещено и на сайте ресурсоснабжающей компании – СУЭНКО. «Температура теплоносителя, который транспортируется в жилые дома, зависит от температуры наружного воздуха. Другими словами, чем холоднее на улице, тем больше тепловой энергии нужно подать в дом. Приборы учета фиксируют потребление тепловой энергии и месячный объем распределяется между собственниками в зависимости от площади квартиры», – уточнили в СУЭНКО.

Отметим, что если у потребителей тепловой энергии остались вопросы и есть сомнения в корректности начислений, со своими квитанциями жители области могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию Курганской области.

Курган, Дарья Котова

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