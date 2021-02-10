В Кургане из-за мороза частично отменили школьные занятия

В Кургане в среду, 10 февраля, от школьных занятий из-за низкой температуры воздуха освобождены ученики с 1-ого по 2-ой класс. Об этом сообщает мэрия Кургана.

«Занятия в школах города Кургана с 1-го по 2-ой класс включительно 1-ой смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», – сообщили сегодня в городской администрации.

Как сообщал «Новый День», морозы в Зауралье продержатся до 11 февраля. По области ожидается похолодание до -30…-32 градусов. Сегодня, 10 февраля, прогнозируемая температура -31 градус. При этом сильного ветра не ожидается: 10 и 11 февраля ветер слабый, неустойчивый.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 09.02.21

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