В Зауралье на федеральных трассах из-за мороза будут работать пункты обогрева

В ночь с 10 на 11 февраля в Курганской области похолодает до -36 градусов. Управление федеральных автодорог «Южный Урал» 10 февраля выступило с заявлением. Автомобилистов попросили учитывать погодные условия и соблюдать особую осторожность на дорогах. Помимо этого ФКУ Упрдор «Южный Урал» организует ночью дежурство на трассах.

«Дежурство на федеральных трассах ведется круглосуточно. Дорожные службы в любой момент готовы прийти на помощь водителям, попавшим в сложную ситуацию на трассе: отбуксировать технику с проезжей части, доставить людей в безопасное место на период ожидания техпомощи», – сообщили управлении федеральных автодорог «Южный Урал», а также указали список пунктов обогрева и питания, которые будут организованы на территории Челябинской и Курганской областей. Список можно посмотреть – тут.

Курган, Дарья Котова

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