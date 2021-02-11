В Зауралье за домогательства к малолетней родственнице будут судить молодого мужчину

В Курганской области за насильственные действия сексуального характера будут судить 22-летнего мужчину. Жертвой преступления стала малолетняя родственница задержанного.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено в Макушинском районе – в доме подследственного. Уголовное дело возбуждено по ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

«По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В скором времени дело по существу рассмотрит суд», – резюмировали в региональном Следкоме.

Курган, Дарья Котова

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