Курганская область получит более 200 миллионов на «комфортную среду»

В 2021 году Курганская область получит 220 млн рублей по программе «Формирование комфортной городской среды». На благоустройство каких территорий направят деньги в будущем 2022 году – это уже нынешней весной решат сами жители Зауралья путем голосования.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, в текущем году в рамках программы в план благоустройства включены 55 общественных и 30 дворовых территорий в Кургане, Шадринске и 18 районах Курганской области.

Непосредственно в Кургане благоустроят набережную в микрорайоне Западный и территорию, прилегающую к пляжу Бабьи пески. Преобразятся пешеходная зона в районе ул. Галкинской, сквер около памятника Александру Матросову, два сквера в п. Восточном и зона отдыха на бульваре Солнечный. Также планируется привести в порядок 21 двор многоквартирных домов.

Весной текущего года регион начнет формировать планы по благоустройству на 2022 год. И система выбора территорий изменится: площадки, которые нуждаются в благоустройстве, назовут сами жители области. Для чего будет организовано онлайн голосование на специальной платформе.

«Для этого необходимо принять участие в рейтинговом голосовании регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на единой федеральной платформе для онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий в городах Кургане и Шадринске, планируемых к благоустройству в 2022 году. Голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая 2021 года», – уточнили в правительстве Курганской области.

В Зауралье программа «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда») была запущена три года назад. За это время благоустроено 148 парков, скверов, набережных и аллей, а также 123 двора многоквартирных жилых домов.

Курган, Дарья Котова

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