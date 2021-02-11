В курганском сегменте соцсетей обсуждают суд над Навальным из-за оскорбления ветерана

В социальных сетях и СМИ Курганской области развернулась дискуссия вокруг суда над оппозиционным блогером Алексеем Навальным, который оскорбил 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Резонансное заседание состоялось 5 февраля. Следующее намечено на 12 февраля.

Напомним, по версии следствия Навальный оскорбил ветерана летом 2020 года – он прокомментировал видеоролик, в котором снялся Игнат Артменко. Блогер назвал всех участников ролика «продажными холуями». Навальному не понравилось, что все участники записи высказались «за» поправки в Конституцию. В связи с оскорблением ветерана г-н Навальный обвиняется по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета).

На заседании суда блогер заявил, что не знал о существовании ветерана, несколько раз повторил, что пожилого человека используют, что ветеран не понимает, в чём участвует, и что на пожилого человека «нацепили медали» и «китель». Некоторые сторонники блогера поддержали эти тезисы в соцсетях.

Артеменко принял участие в первом заседании суда по видеосвязи. Он рассказал про себя – полковник в отставке, неоднократно был ранен на фронте, участвовал в партизанском движении, воевал на Белорусском фронте. Агентство решило подробнее выяснить, что известно о ветеране.

Родился он на территории современной Белоруссии. Согласно военным документам, Игнат Сергеевич приписал себе два года к возрасту, чтобы попасть на фронт: когда его зачисляли в партизанский отряд, год рождения был указан 1928, а в других, более поздних документах он «стал старше» – 1926 год рождения.

В 1942 году он начал помогать партизанам в захваченной фашистами родной деревне. В 1944 году его забрали в армию, основываясь на том, что он 1926 года рождения. Из Белоруссии его направили в Литву. Ранение ветеран получил в 1945 году, во время формирования Одера. Из госпиталя его выписали только в сентябре 1945 года.

Игнат Сергеевич награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени.

Курган, Наталья Ефремова

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