В Курганской области за сутки выявлено 90 случаев коронавируса

В Курганской области продолжает снижаться уровень заболеваемости Covid-19. На сегодняшний день лабораторно подтверждено 90 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных увеличилось до 16 тыс 346.

Оперативный штаб Курганской области 11 февраля уточняет, что в Кургане за сутки коронавирусом заболели 32 человека. Также новые случаи инфекции подтверждены в 19 территориях: в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Мокроусовском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах и Шадринске.

Курган, Дарья Котова

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