Оперштаб Зауралья принял решение о продлении режима самоизоляции

Оперативный штаб Курганской области в пятницу, 12 февраля, заявил о продлении режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Людям данной возрастной категории рекомендовано оставаться дома до 28 февраля включительно.

«Режим самоизоляции для граждан из группы риска является одной из основных мер, направленных на сокращение числа заболеваемости коронавирусом. В группу риска входят пожилые люди старше 65 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями. Режим самоизоляции предусматривает преимущественное нахождение дома», – заявили сегодня в оперштабе региона.

Выходить из дома пожилым людям пенсионного возраста рекомендовано только по необходимости.

Как сообщал «Новый День», в Курганской области уровень заболеваемости коронавирусом начал снижаться. Ежедневно фиксируется порядка 90 новых случаев Covid-19, а в пик заболеваемости суточный прирост превышал 100 случаев.

Курган, Дарья Котова

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