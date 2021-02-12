В Кургане открываются две новые дороги, общественный транспорт массово меняет маршрут

Мэрия Кургана объявила, что новые дороги на улицах Мальцева и Витебского будут открыты в первой декаде марта. Из-за двух дорожных объектов меняется путь следования некоторых маршрутов городского пассажирского транспорта.

Как уточнили 12 февраля в МКУ «Транспортное управление», корректируются много маршрутов. В их числе №№ 17, 31, 32, 33, 36, 304, 316, 318, 403 и другие. Информация об обновленной схеме движения размещена на официальном сайте городской администрации.

Также в мэрии уточняют, что на новых улицах уже установлены остановочные павильоны. «На улицах Мальцева и Витебского организованы новые остановочные комплексы. В направлении 1 микрорайона они размещены по ул. Мостостроителей, ул. Терентия Мальцева, КЦ «Современник», пр. им. Маршала Голикова, Ледовый дворец им. Парышева. В направлении центра города остановочные комплексы установлены у Ледового дворца им. Парышева, поликлиники № 1, КЦ «Современник», ул. Терентия Мальцева, ул. Мостостроителей», – уточнили в горадминистрации.

Улица Мальцева в Заозерном ранее была признана непригодной для движения транспорта. В 2019 году началось строительство новой дороги, работы были разделены на два этапа. В общей сложности сумма лота превысила 315 млн рублей. Основной источник средств – федеральный бюджет. Позднее дорожники взялись и за улицу Витебского.

Курган, Дарья Котова

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