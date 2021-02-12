В Зауралье из семьи изъяли девочку-подростка, которую избивал и истязал отец

В Кетовском районе в отношении 36-летнего мужчины, который избивал дочь, возбуждено уголовное дело. Жертвой домашнего насилия стала девочка 2007 года рождения.

Уголовное дело возбуждено по ст.117 УК РФ (истязание). «По данным следствия, в период 2019 – 2021 годов мужчина систематически наносил побои своей несовершеннолетней дочери», – сообщает 12 февраля СУ СКР по Курганской области. За девочку заступились школьные учителя, которые заметили следы от побоев.

«В настоящее время ребенок из семьи изъят и временно проживает в специализированном детском учреждении. В рамках расследования уголовного дела будут проведены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и на выявление иных возможных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого», – резюмировали в региональном Следкоме.

Курган, Дарья Котова

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