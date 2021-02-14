Наловили сами карасей: в День влюбленных молодежь Кургана коллективно варит уху

В Кургане в воскресенье, 14 февраля, проходит необычная акция. Студенты решили вместе сварить уху, распределив обязанности между собой.

Как сообщил «Новому Дню» координатор движения «Молодежка ОНФ» по Курганской области Иван Банников, сначала молодые люди хотели устроить кулинарный батл на свежем воздухе, но от таких планов пришлось отказаться из-за коронавирусных ограничений. В итоге уху ребята варят в большом помещении студенческого общежития на ул. Некрасова, 11.

«За приготовление ухи взялись 20 человек. Такой форма напоминает кулинарную студию, где каждый делает свою часть работы, и каждый вносит свой вклад. Надеюсь, в итоге получится вкусно», – прокомментировал Иван Банников.

Главный ингредиент для супа покупать не пришлось. Оказалось, что отец одного из подростков обожает рыбалку и согласился накануне наловить для «коллективной ухи» рыбу. «Уха у нас будет из свежих карасей, нам их уже привезли. Вот прямо сейчас начинаем чистить рыбу», – добавил активист курганской «Молодежки ОНФ».

Закончится необычное мероприятие дегустацией блюда, которое молодежь сама себе и приготовит.

Курган, Дарья Котова

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