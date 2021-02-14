Воспитанники реабилитационных центров в Кургане сделали валентинки для всех горожан

В Кургане в воскресенье, 14 февраля, проходит акция в честь Дня святого Валентина. Жителям предлагают выбрать валентинки из тех, что предлагают волонтёры, разместить на дереве, подарить любимым или отправить по почте открытку с любовным посланием. Любовная почта размещена в городском сад. Там же – фотозона в виде сердца. Организаторы – Курганский областной Дом народного творчества – обещают, что самые эффектные фото будут к вечеру, когда на сердце включиться подсветка. Любой желающий может сделать фото и выложить его в соцсетях.

Акция продлится до 8 вечера. После окончания валенинки снимут с дерева и цифровизуют – то есть сфотографируют и разместят в соцсетях.

Кстати, валентинки подготовлены совместно с реабилитационными центрами Кургана.

Напомним, в 2020 году городской сад начали реконтруировать. Там появились новые дорожки, необычные качели. Учреждения кьтуры и молодёжной политики проводят в обновлённой локации различные городские мероприятия.

Курган, Наталья Ефремова

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