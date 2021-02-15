В Курганской области заметно снизилась заболеваемость Covid-19

В Курганской области к 15 февраля выявлено 87 новых случаев коронавируса. С начала второй волны пандемии это самый низкий показатель суточного прироста.

Как сообщает оперативный штаб Курганской области, уровень заболеваемости снизился в том числе и в Кургане. За сутки в областной столице новой инфекцией заразились 28 человек. Остальные случаи выявлены в Белозерском, Варгашинском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Мокроусовском, Петуховском, Половинском, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах и Шадринске.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Зауралье переболели 16 тыс 702 человека. По решению оперштаба режим самоизоляции для пожилых людей был продлен до 28 февраля включительно.

Курган, Дарья Котова

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