Курганская область поднимается в рейтинге качества жизни

Курганская область поднялась на две позиции и выбралась из пятёрки аутсайдеров в рейтинге качества жизни регионов. Таковы данные исследования экспертов агентства РИА Рейтинг.

Согласно опубликованным данным, Зауралье по итогам 2020 года занимает 79 место по уровню жизни. Годом ранее регион был на 81 строчке.

Рейтинг рассчитывается на основе 70 показателей, учитывающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. При его составлении использовались данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, Центробанка и другие открытые источники.

По мнению аналитиков, улучшить позиции в рейтинге Курганской области помогла масштабная работа по благоустройству городской и социальной сферы и открытию новых производств. Только за прошлый год в регионе привели в порядок около 400 км дорог, благоустроили 68 общественных территорий и 104 двора, направили средства на ремонт 200 образовательных учреждений.

«Сейчас на территории Курганской области реализуется 500 инвестиционных проектов на общую сумму 65 млрд рублей. В том числе 135 проектов в сфере промышленности и 219 – в сфере АПК. Это позволит нам создать более 7 тысяч рабочих мест», – рассказали в пресс-службе областного правительства.

По темпам роста строительных работ Курганская область вошла в ТОП-25 регионов России (24 место).

«Курганская область становится более привлекательной для жизни благодаря новым мерам поддержки, развитию инфраструктуры, социальной сферы. Это все напрямую влияет на ключевые показатели роста. Укрепление позиций в рейтинге качества жизни становится следствием происходящих в регионе положительных изменений», – поделился своим мнением с агентством «Новый День» социолог Сергей Ширяев.

Курган, Антон Семенов

Курган. Другие новости 15.02.21

В Курганской области заметно снизилась заболеваемость Covid-19. / В Курганской области для родителей школьников создали новые каналы для подачи жалоб. / На Урале Центробанк насчитал полсотни «черных кредиторов». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»