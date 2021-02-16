В Курганскую область возвращаются крепкие морозы

На Курганскую область опять надвигаются тридцатиградусные морозы. К 18 февраля похолодает до -31 градуса.

О надвигающемся похолодании предупреждают мэрия Кургана и региональный Центр по гидрометеорологии. Так, по прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 февраля температура воздуха ночью в регионе уже опустится до -24… -28 градусов. До 11 метров в секунду усилится западный ветер. В Кургане похолодает до -26.

17 февраля синоптики прогнозируют по области -27 градусов, а к 18 февраля похолодает до -31.

Жителей области просят приготовиться к непогоде. В морозные дни также рекомендовано воздержаться от поездок. С начала 2021 года регион уже прежил серию сильных похолоданий. Из-за непогоды в феврале даже пришлось ограничивать движение транспорта на федеральных и региональных трассах.

Курган, Дарья Котова

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