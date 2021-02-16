В Зауралье коронавирусом за сутки заболели 85 человек

В Курганской области по состоянию на 16 февраля лабораторно подтверждено 85 новых случаев коронавируса (87 случаев 15 февраля). Общее число инфицированных с сначала пандемии увеличилось до 16 тыс 787.

Оперативный штаб Курганской области сегодня уточняет, что новые случаи выявлены в 13-ти территориях региона, включая Курган, где за сутки 35 вновь заболевших. Также суточный прирост зафиксирован в Далматовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Лебяжьевском, Мокроусовском, Петуховском, Сафакулевском, Целинном, Шадринском, Щучанском районах, городе Шадринске.

За сутки по выздоровлению медики выписали 104 человека, переболевших Covid-19.

Курган, Дарья Котова

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