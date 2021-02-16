Уральский полпред Якушев про экономику Курганской области: стоять на одной ноге опасно

Уральский полпред Владимир Якушев считает, что власти Курганской области должны восстанавливать и развивать промышленность региона. И что Зауралью, где в советские годы была серьезная база промпредприятий, пора «вернуть историческую справедливость». Об этом полномочный представитель президента в УрФО заявил 16 февраля в ходе пресс-конференции.

Якушев отметил, что сейчас в Курганской области, которую в последние годы все привыкли считать лишь агропромышленным регионом, взят курс на восстановление экономики. В том числе, создаются несколько индустриальных парков. «Последняя поездка Мантурова в Курган как раз говорит о том, что в этом направлении региональные власти сконцентрировались. И я их полностью в этом поддерживаю. Стоять на одной ноге опасно, поэтому в Курганской области кроме сельского хозяйства должна быть промышленность», – заявил Якушев.

Как сообщал «Новый День», в 2021 году Якушев уже дважды посещал Курганскую область. В свой первый визит полпред пробыл в Кургане два дня и успел вместе губернатором Вадимом Шумковым посетить площадки, на которых создаются индустриальные парки, открываются новые заводы. В минувшую пятницу, 12 февраля, в Зауралье с однодневным визитом приезжал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. К главе федерального ведомства присоединился и полпред Якушев. Вместе с губернатором Шумковы они посетили крупные предприятия региона АО «НПО «Курганприбор» и ОАО «Синтез» (входит в холдинг «Биннофарм Групп»).

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 16.02.21

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