Якушев ответил на вопрос про дефицит врачей в Курганской области: ситуация не самая плохая на уровне страны

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев во время пресс-конференции 16 февраля заявил, что Курганская область в состоянии решить проблему нехватки врачей.

Полпреду был задан вопрос, связанный с нехваткой врачей в Кургане именно в период пандемии коронавируса. «Знаете, я же сейчас могу судить не только в рамках УрФО. Ситуация в Курганской области далеко не самая плохая на уровне РФ», – заявил Владимир Якушев.

Полпред отметил, что руководство Курганской области прорабатывает все имеющиеся проблемы с федеральным Минздравом. А что касается кадрового голода, то медицинские работники, которые покидали проблемную область в последние годы, скоро начнут возвращаться. «Курган меняется в последние два года, и я думаю, мы на правильном пути, и что все будет хорошо. И те врачи, которые уехали, вернутся», – считает полномочный представитель президента.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 16.02.21

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