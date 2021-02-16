В Курганской области по инициативе губернатора Шумкова все главные врачи пройдут обучение

Обучение для повышения квалификации главных врачей организовано в Курганской области. Курсы стартовали в начале февраля 2021 года по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Они разделены на три блока – работа с пациентами, работа с документами и законодательством и организация процессов.

Необходимость обучения в региональном правительстве объяснили модернизацией сферы здравоохранения в регионе. В больницах массово проводятся ремонты, в планах – строительство новых медучреждений. Также для медиков закупают много нового оборудования.

«Главные врачи наших больниц – это в основном медики. Они долгое время работали с пациентами, но не со строительными подрядчиками, не с финансистами, и порой им сложно разбираться в особенностях закупок или строительных работ. А сейчас объёмы ремонтов и строительства медучреждений в регионе колоссальные. Поэтому возникает необходимость повысить квалификацию главврачей именно в этих вопросах», – пояснила и.о. заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина.

Учебную программу для медиков-руководителей разрабатывали профильные ведомства правительства Курганской области с привлечением специалистов Южно-Уральского государственного медуниверситета, ДПО «ИРОСТ», курганского филиала Академии труда и социальных отношений. Обучение будет очным и заочным. На протяжении всего года курсы пройдут все руководители медицинских организаций, их заместители, а так же все категории медицинских и иных работников, участвующих в оказании медицинских услуг населению.

Как отметила Лариса Кокорина, также есть необходимость повышения качества оказания медицинских услуг. «В рамках горячей линии по здравоохранению (телефон 122) мы принимаем жалобы от граждан на оказание медицинской помощи. Нарекания есть. При этом мы понимаем, что есть эмоциональное выгорание у сотрудников медучреждений, есть огромная нагрузка на медиков. Из-за этого часто возникает недопонимание между пациентами и медработниками. Чтобы решать и эту проблему, мы подготовили отдельные курсы, в том числе, по способам разрешения конфликтов. Также у нас стартовал проект «вежливая регистратура» для сотрудников поликлиник. Ну, и наконец, в рамках программы обучения будут и профессиональные вопросы – такие как новые технологии, новые методы лечения пациентов», – объяснила заместитель губернатора.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 16.02.21

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