В мэрии Кургана озвучили концепцию благоустройства Горсада

Горсад в Кургане, который в 2020 году изъяли у арендатора, после благоустройства станет зоной тихого отдыха. Аттракционы в обновленном саду не появятся, акцент будет сделан на детские площадки, цветники, скамейки, аллею славы, шахматный скверик, а фонтаны со стороны улиц Ленина и К. Маркса изменятся. Планы по благоустройству территории в центре Кургана накануне озвучил глава областной столицы Андрей Потапов.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Кургана, общая концепция городского сада уже понятна. «Здесь все должно быть функциональным, удобным и выдержано в единой стилистике. Но главное – городской сад должен оставаться зоной тихого отдыха. При благоустройстве это необходимо учесть», – описал проект мэр Кургана Андрей Потапов.

В данный момент обсуждаются работы по ремонту входных групп со стороны улиц Ленина и К.Маркса. Фонтан у входа со стороны улицы Ленина заменят на новый. «Сейчас у нас есть три варианта оформления фонтана – каскадный водопад с камнями, традиционный и в стиле 1950-х. Все варианты выставим на обсуждение, пусть горожане сами решат, какой фонтан хотели бы видеть в городском саду», – прокомментировал Потапов.

Территорию у светового фонтана со стороны улицы К. Маркса доработают: поднимут уровень под качелями и установят скамейки. Скамейки поставят и у остальных детских площадок. На новой площадке для детей в середине горсада уложат травмобезопасное прорезиненное покрытие. Деревянные фигуры по мотивам русских сказок перенесут ближе к площадкам для игр.

По поручению курганского губернатора Вадима Шумкова в Горсаду будет создана аллея славы. В неё занесут имена людей, оставивших в истории города значительный след. Эскиз аллеи сейчас прорабатывает городской департамент архитектуры.

На территории благоустроенного сквера, наконец, будет построен туалет. Особое внимание городские власти обещают уделить озеленению Горсада. Отдельные деревья подсветят, а вдоль дорожек смонтируют светильники. К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории городского сада установят новый арт-объект.

Горсад – культовое для Кургана место. О том, что территория будет масштабно благоустраиваться, сообщалось еще в 2020 году. Работы, в том числе, будут проводиться за счет гранта, который Курганская область получила из федерального бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды».

Именно в 2020 году была поставлена точка в споре между мэрией Кургана и арендатором Горсада – компанией «Курганпарк». Договор аренды был расторгнут через суд по инициативе городской администрации. «Новый День» сообщал суть конфликта. Арендатор много лет назад получил в самом центре города участок площадью 58220 кв.м. Сумма годовой арендной платы составляла 64,4 тыс рублей, то есть чуть больше 5 тыс рублей в месяц. При этом пользователь не привел рекреационную зону в порядок. Именно поэтому был поднят вопрос о принудительном расторжении договора аренды.

Курган, Дарья Котова

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