В Зауралье разыскивают водителя, который сбил женщину и скрылся с места ДТП

В Шадринске неустановленный водитель сбил 46-летнюю женщину и скрылся с места происшествия.

Как сообщает ГИБДД по Курганской области, 16 февраля в 07 часов утра на ул. Степана Разина женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. «Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Госавтоинспекция разыскивает очевидцев», – сообщили в автоинспекции.

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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