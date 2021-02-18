Власти Курганской области с 1 марта начнут бесплатно раздавать людям дома

В Курганской области с 1 марта бесплатно начнут выдавать домокомплекты, с помощью которого можно построить дом 80 кв. метров. Новая мера поддержки введена по решению курганского губернатора Вадима Шумкова.

Как получить домокомплект в четверг, 18 февраля, рассказал генеральный директор «Курганской ипотечно-жилищной корпорации» (КИЖК) Илья Васильев. Данная структура стала оператором регионального проекта: КИЖК получает средства из областного бюджета, закупает домокомплекты и бесплатно раздает их заявителям.

На строительство дома могут претендовать как местные жители, так и приезжие. Заявитель должен иметь в собственности или в аренде земельный участок под строительство. Также потребуется справка из банка о наличии на счету минимальной суммы – 100 тысяч рублей.

«После предоставления домокоплекта дом нужно возвести в течение 12 месяцев и зарегистрировать права собственности на него. Под действие программы попадают все населённые пункты Курганской области, за исключением территорий садоводческих или дачных кооперативов», – уточнил Васильев.

Домокомлекты будут изготавливаться из оцилиндрованного бревна, профилированного или обычного бруса. Ранее в Курганской области действовала программа, которая позволяла предоставлять домокомплекты по льготной цене ограниченной категории граждан – в том числе, многодетным семьям и погорельцам.

Сейчас список получателей максимально расширился. Стать участниками программы могут граждане, проживающие на территории Курганской области и относящиеся к одной из перечисленных ниже категорий: семьи, в которых возраст обоих супругов на дату подачи заявления не превышает 60 лет; неполные семьи, состоящие из одного родителя, возраст которого на дату подачи заявления не превышает 60 лет, и одного и более детей, в том числе усыновлённых, в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения.

Кроме того, бесплатные домокомлекты смогут получить многодетные семьи; медицинские и педагогические работники организаций государственной системы здравоохранения и образования, расположенных на территории Курганской области, и семьи, в которых один или оба супруга являются работниками бюджетных организаций. Также участниками программы могут стать сотрудники управления МВД по Курганской области, работники агропромышленного комплекса Курганской области и члены казачьих обществ.

Ещё одна категория участников – граждане, желающие переселиться в Курганскую область, работающие по трудовому договору или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность на территории региона. А также участники областной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Курган, Дарья Котова

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