Курганская область закрепилась в середине рейтинга регионов РФ по цифровизации здравоохранения

Российские власти составили рейтинг цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения по итогам 2020 года. Полученные данные в ближайшее время будут доведены до всех глав регионов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, регионы ранжировали по многим показателям, среди которых наличие инфраструктуры, внедрение медицинских информационных систем, предоставление электронных услуг и сервисов на портале Госуслуг, внедрение централизованных информационных систем, а также межведомственное электронное взаимодействие.

Лидерами рейтинга стали Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край. Хуже всего цифровизация здравоохранения проходит в Ивановской области, Приморском крае, Свердловской, Вологодской, Омской, Ростовской областях, Камчатском, Ставропольском краях и Еврейской автономной области, Республике Крым.

«Такой анализ в формате рейтинга о проделанной работе в субъектах войдет в основу стратегии Цифровизация любой отрасли очень емкий процесс, он требует четкого взаимодействия между федеральными и региональными ведомствами и здесь основная роль за руководителями цифровой трансформации. Итоги рейтинга по внедрению «цифры» в здравоохранении доведем до губернаторов и на одном из совещаний обсудим причины низких показателей, чтобы оперативно найти решения и устранить недоработки», – отметил вице-премьер.

К апрелю 2021 года будет рассчитан индекс цифровой зрелости регионов по итогам I квартала. Он будет формироваться исходя из уровня подготовки кадров для отрасли, расходов на IT-технологии и, главное, индексов цифровизации ключевых отраслей.

Чернышенко напомнил, что по поручению президента Владимира Путина сейчас разрабатываются стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Их планируют утвердить до 1 июля текущего года, до 1 сентября должны быть приняты региональные стратегии. В первоочередном порядке цифровизация затронет отрасли здравоохранения, образования, госуправление, развитие городской среды, транспорта и логистики.

Курган, Дарья Котова

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