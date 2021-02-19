Под Курганом на трассе «Иртыш» молодой водитель насмерть сбил пешехода

В Курганской области на трассе «Иртыш» молодой водитель «Газели» насмерть сбил пешехода. Как сообщает ГИБДД по Курганской области, смертельная авария произошла ночью 19 февраля на 294 км автодороги.

24-летний водитель «Газели» ехал в сторону Кургана. Пешеход – мужчина 1990 года рождения, стоял на трассе, дорогу он не переходил. «Мужчина находился на проезжей части без цели ее перехода. На одежде пешехода световозвращающие элементы отсутствовали. От полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи», – уточнили в автоинспекции.

Проводится доследственная проверка, детали смертельного ДТП выясняются.

Курган, Дарья Котова

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