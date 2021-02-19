Оперштаб Курганской области продолжает фиксировать снижение заболеваемости Covid-19

В Курганской области к 19 февраля выявлено 82 новых случая коронавируса. В феврале суточный прирост Covid-19 варьируется в пределах 80-87 заболевших. С начала пандемии в регионе было выявлено более 17 тысяч случаев коронавируса.

За минувшие сутки новой инфекцией заразились жители 13-ти территорий Зауралья. В Кургане 30 вновь инфицированных. Остальные случаи выявлены в Далматовском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Мокроусовском, Петуховском, Половинском, Целинном, Шадринском, Шатровском районах и Шадринске.

По выздоровлению выписаны 85 человек, то есть выздоровевших больше, чем заболевших.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 19.02.21

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