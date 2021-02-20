В Кургане водитель иномарки сбил пенсионерку на пешеходном переходе

В Кургане водитель Хендай сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в ГИБДД Кургана, ДТП произошло вечером 19 февраля. Водитель ехал по ул. Гайдара и в районе дома №14 сбил женщину 1953 года рождения. По предварительным данным, пешеход правила дорожного движения не нарушила. При этом автоинспекторы подчеркивают, что в темное время суток светоотражающих элементов на одежде пенсионерки не было.

С места ДТП пострадавшую доставили на скорой в курганскую больницу скорой медицинской помощи. За рулем Хендай Солярис был мужчина 1984 года рождения.

Курган, Дарья Котова

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