В Курганской области открылся необычный завод под нужды пищепрома

В Курганской области заработал завод по производству пряностей, приправ и сушеных овощей – ООО «Современные пищевые компоненты».
Как сообщил в субботу, 20 февраля, директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Рустам Камалетдинов, новое предприятие готово покрывать нужды пищепрома. Свои приправы «Современные пищевые компоненты» будут поставлять производителям пельменей, молочной, кондитерской и хлебопекарной продукции, мясных полуфабрикатов и популярных ресторанов.
Новый завод также готов создавать линейку так называемой индивидуальной ароматики – под рецепты любого производства.
Производитель акцентирует, что все приправы – натуральные. «Открытие подобных сопутствующих местных производств интересно в первую очередь с точки зрения снижения затрат для компаний-потребителей», – отметил Рустам Камалетдинов.
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 20.02.21
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