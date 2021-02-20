В Курганской области открылся необычный завод под нужды пищепрома

В Курганской области заработал завод по производству пряностей, приправ и сушеных овощей – ООО «Современные пищевые компоненты».

Как сообщил в субботу, 20 февраля, директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Рустам Камалетдинов, новое предприятие готово покрывать нужды пищепрома. Свои приправы «Современные пищевые компоненты» будут поставлять производителям пельменей, молочной, кондитерской и хлебопекарной продукции, мясных полуфабрикатов и популярных ресторанов.

Новый завод также готов создавать линейку так называемой индивидуальной ароматики – под рецепты любого производства.

Производитель акцентирует, что все приправы – натуральные. «Открытие подобных сопутствующих местных производств интересно в первую очередь с точки зрения снижения затрат для компаний-потребителей», – отметил Рустам Камалетдинов.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 20.02.21

УГМК построила в Шадринске современную Ледовую арену. / В Кургане водитель иномарки сбил пенсионерку на пешеходном переходе. / Вице-премьер Марат Хуснуллин похвалил Курганскую область за выполнение показателей по нацпроектам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»