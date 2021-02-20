УГМК построила в Шадринске современную Ледовую арену

20 февраля в Шадринске состоялось торжественное открытие новой Ледовой арены. Появление первого в городе искусственного льда стало возможным благодаря соглашению между правительством Курганской области и Уральской горно-металлургической компанией о совместном финансировании проекта. В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Курганской области Вадим Шумков и генеральный директор УГМК Андрей Козицын, сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе УГМК.

«Я с особым чувством нахожусь здесь, в Шадринске, чтобы подвести итоги большой работы. За полтора года мы построили новый детский сад, отремонтировали десятки километров дорог, десятки дворов, домов, объектов культурного наследия, новую набережную, занимаемся вопросами освещения. Буквально сейчас обсуждали с Андреем Анатольевичем Козицыным, руководителем УГМК – самого надежного партнера города Шадринска, что в марте будет заложен еще один детский сад, через год начнется строительство большой школы – на 1100 ребятишек, в километре отсюда будет спроектирован новый поселок для молодых семей. А УГМК после Ледовой арены уже входит в новый проект – строительство индустриального парка. Лет пять так поработаем, и Шадринск станет лучшим городом!» – сообщил на открытии арены губернатор Вадим Шумков.

«Когда видишь на ледовой арене ребятишек, ощущаешь всю полноту жизни, – подчеркнул Андрей Козицын. – Я надеюсь, что Шадринск станет ледовой столицей Курганской области, где будут воспитываться спортсмены, чемпионы и в первую очередь – здоровые дети. Чтобы они росли, воспитывались, учились и оставались жить в родном городе. Отдельно хотелось бы поблагодарить губернатора Вадима Шумкова, правительство Курганской области за оперативность, за конструктивное взаимодействие, за то, что мы все вместе делаем в Шадринске! Поздравляю! С праздником!».

В комплексе Ледовой арены общей площадью более 3000 кв. метров разместились площадка с искусственным льдом 60х30 метров, а также гардероб, буфет, помещения для проката и заточки коньков, раздевалки и сушильные комнаты, кабинеты врача и персонала. Арена оснащена ледозаливочной машиной, системами заморозки льда и вентиляции.

Одним из ярких моментов церемонии открытия стала передача символического ключа от Ледовой арены юным хоккеистам шадринской команды «Торпедо». С появлением крытого катка жители Шадринска, Шадринского района и близлежащих городов получат возможность круглогодично заниматься зимними видами спорта. Тренироваться и соревноваться здесь смогут взрослые и детские хоккейные команды, а также любители массового катания на коньках. Одновременно на льду могут заниматься до 50 человек.

Ранее в рамках соглашений между администрациями регионов и УГМК уже введены в эксплуатацию десять современных ледовых арен в городах Свердловской области, а также в Кемеровской и Оренбургской областях.

Шадринск, Елена Васильева

Шадринск. Другие новости 20.02.21

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