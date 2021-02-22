В Кургане полиция ловила четырехлетнего ребенка, сбежавшего от мамы

В Кургане во время прогулки пропал четырехлетний мальчик. Он убежал с детской площадки, а мама не успела его догнать: женщина из-за травмы ноги вынуждена пользоваться костылями.

Как сообщает 22 февраля УМВД по Курганской области, ребенок гулял у школы на улице Станционная. «В какой-то момент мать заметила, что сын покинул площадку и скрывается за зданием школы. Догнать его женщина не успела, поскольку после травмы ноги передвигалась на костылях. После безуспешных попыток самостоятельно найти сына, она обратилась за помощью в полицию», – уточнили в полицейском главке. Отметим, что на улице в этот день был мороз.

Наряды патрульных сразу начали поиски, обследовали ближайшую территорию, улицы, дворы, детские площадки. «Через 20-25 минут мы обнаружили ребёнка на пригородном вокзале. Конечно, он испугался, но в целом с ним было всё в порядке», – рассказал командир отделения 3 роты ОБППСП УМВД России по г. Кургану старшина полиции Аслбек Мусахаев.

В УМВД отметили, что самостоятельная прогулка закончилась для малыша благополучно. Несмотря на продолжительное время, проведенное мальчиком на морозе, его здоровью ничего не угрожает.

Курган, Дарья Котова

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