В Курганской области из-за непогоды опять перекрыли федеральные трассы и закрыли школы

Из-за похолодания,метели и плохой видимости в Курганской области до 18 часов 24 февраля будет ограничено движение транспорта на региональных и федеральных трассах.

О том, что погода опять парализовала движение в регионе, 23 февраля сообщили все оперативные службы. Оперштаб Зауралья уточняет, что приостановлено движение рейсовых автобусов на региональных и федеральных трассах, не осуществляются межрегиональные и межмуниципальные перевозки. Автомобилистам настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок. Также участникам движения напоминают номер единого телефона, на который можно позвонить в случае ЧП – 112.

В мэрии Кургана 23 февраля сообщили, что из-за сильного ветра, метели в среду, 24 февраля, занятия в школах города с 1-го по 11-ый класс включительно 1-ой и 2-ой смены в очной форме отменяются. Школьники будут заниматься завтра дистанционно.

Курган, Дарья Котова

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