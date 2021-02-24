В аэропорту Кургана не смог приземлиться самолет «Победы»

В аэропорту Кургана 24 февраля не смог приземлиться борт авиакомпании «Победа», выполняющий утренний рейс из Москвы. Пилоты предприняли несколько попыток зайти на посадку, но в итоге им пришлось искать запасной аэродром.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, из-за плохих метеоусловий (метель, сильный порывистый ветер) командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Тюмень. «На борту находились 157 пассажиров. Аэропорт Кургана был готов принять борт, но в данном случае решение о посадке принимает КВС», – уточнили в аэропорту. Возвращение судна в Курган отложено до 12 часов 24 февраля.

Как сообщал «Новый День», в Зауралье сложились сложные погодные условия. Из-за похолодания, метели и плохой видимости в Курганской области до 18 часов 24 февраля будет ограничено движение транспорта на региональных и федеральных трассах. Занятия в школах сегодня также отменены для учеников всех классов – с 1 по 11.

Курган, Дарья Котова

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