В Кургане из-за аварий на водопроводе без воды в непогоду остались два микрорайона

В Кургане водоснабжающая компания «Водный союз» в среду, 24 февраля, устраняет две аварии на водопроводе. Аварийные бригады работают на улицах Сады Зауралья и Монтажников.

Как сообщили в «Водном союзе», на ул. Сады Зауралья, 20 произошел порыв на сетях водопровода. С 10 часов утра без водоснабжения полностью остался микрорайон Карчевская роща. В микрорайоне Рябково, где произошла авария на водопроводе на ул. Монтажников, 5, от водоснабжения временно отключены все дома на данной улице. Также в зону отключения попал дом на ул. Пестеля. Сроки окончания аварийных работ пока не уточняются.

В Курганской области сегодня метель и шквалистый ветер. Из-за непогоды утром 24 февраля в аэропорту Кургана не смог приземлиться самолет авиакомпании «Победа», борт был отправлен на запасной аэродром в Тюмень. Также из-за непогоды на федеральных и региональных трассах с 23 февраля ограничено движение транспорта.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 24.02.21

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