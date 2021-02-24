В Кургане мобилизована вся спецтехника, чтобы устранить последствия страшного бурана

В Кургане выведены десятки грейдеров и другой спецтехники, чтобы восстановить движение транспорта после бурана. 23 и 24 февраля в Зауралье бушует метель, которая сопровождается шквалистым ветром. Дорожники работают круглосуточно, ситуация на дорогах – сложная.

Как сообщили 24 февраля в мэрии областной столицы, ночью с 23 на 24 февраля техника МУП «СДП» расчищала дороги, по которым ездит общественный транспорт. Также ночью работники ООО «Астра» расчищали тротуары.

«Работа не прекращается и сегодня. МУП «СДП» вывело на уборку улично-дорожной сети 67 единиц транспорта и 62 уборщика. Автогрейдеры и погрузчики выполняют сгребание снега в отдаленных микрорайонах Чистое поле, Шепотково, Утяк, Лазурный, Малиновка, Зайково, Тополя, Смолино, Камчиха, Старокомогоровка, Н. Утятка, Новый город, Левашово, Теплый стан, Лесной – Учхоз, Черемухово, Малиновка, Увал, Галкино, Карчевская роща.

Все обслуживаемые маршруты подметают. Механизированным способом и вручную очищают тротуары. В Заозерном жилом массиве и микрорайоне Энергетиков расчищают внутриквартальные проезды. На проспекте Голикова, улицах Пролетарской, К. Мяготина, Куйбышева приводят в порядок автобусные остановки и пешеходные переходы», – уточнили 24 февраля в городской администрации Кургана.

Курган, Дарья Котова

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