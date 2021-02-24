Из-за снежного шторма закрыта граница с Казахстаном: через Курганскую область не проехать

Движение для всех видов транспорта, направляющегося через Курганскую область в Казахстан, закрыто. Об этом официально сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Причина ограничения движения – ухудшение погодных условий (усиление ветра, верховая и низовая метель, буран). Водителям, направляющимся по Курганской области через границу с Казахстаном, необходимо учитывать данную информацию. По возможности лучше отказаться от поездки. О нештатных ситуациях на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351)266-65-63», – уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщал «Новый День», из-за похолодания, метели, шквалистого ветра и плохой видимости в Курганской области до 18 часов 24 февраля будет ограничено движение транспорта на региональных и федеральных трассах. Оперштаб Зауралья 23 февраля уточнял, что приостановлено движение рейсовых автобусов на региональных и федеральных трассах, не осуществляются межрегиональные и межмуниципальные перевозки.

Курган, Дарья Котова

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