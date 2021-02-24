В Курганской области несколько дней подряд коронавирусом заболевают менее 80 человек

В Курганской области к 24 февраля выявлено 75 новых случаев коронавирусной инфекции. Несколько дней подряд статистика свидетельствует о снижении уровня заболеваемости: суточный прирост по Covid-19 не превышает 80 случаев.

По данным оперативного штаба, в Кургане коронавирусом заразились 28 человек. Остальные случаи выявлены в Далматовском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Шатровском районах и Шадринске.

Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось в Курганской области до 17 тыс 423 человек.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 24.02.21

Из-за снежного шторма закрыта граница с Казахстаном: через Курганскую область не проехать. / В Кургане мобилизована вся спецтехника, чтобы устранить последствия страшного бурана. / В Кургане из-за аварий на водопроводе без воды в непогоду остались два микрорайона. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»