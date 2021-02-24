Метель не отступает: в Зауралье из-за погоды трассы закрыли для движения еще на сутки

В Курганской области, где второй день парализовано движение из-за снежного бурана и шквалистого ветра, продлевается ограничение движения на федеральных и региональных трассах.

Как сообщает 24 февраля оперативный штаб региона, движение будет ограничено до 14 часов 25 февраля. Речь идёт о приостановке движения автобусов – межрегиональных, межмуниципальных и школьных.

«Это связано с погодными условиями: метель не прекратилась, на дорогах плохая видимость. Дорожные службы ведут расчистку региональных автотрасс. Если вы выехали раньше, лучше переждать метель в месте стоянки», – обратились к жителям Зауралья в оперативном штабе.

Сложные погодные условия наблюдаются в регионе с 23 февраля. Из-за похолодания, метели, шквалистого ветра и плохой видимости до 18 часов 24 февраля было ограничено движение транспорта на региональных и федеральных трассах. Также закрыта граница с Казахстаном: машины временно пересекать границу из-за погодных условий не могут.

Курган, Дарья Котова

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