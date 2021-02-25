Курганская область восстанавливается после двухдневного «армагеддона»

Оперативный штаб Курганской области, экстренно развернутый губернатором Вадимом Шумковым из-за погодных условий, сообщает, что последствия «армагеддона» почти полностью ликвидированы. Более суток аварийные бригады восстанавливали теплоснабжение и электроснабжение в населенных пунктах Зауралья, дорожники круглосуточно расчищали от снежных завалов трассы и дороги в населенных пунктах.

«Как только циклон добрался до региона, по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова был развёрнут оперативный штаб. Это третья метель за год, предыдущие две накрыли регион в апреле и октябре 2020 года. В целом система работы в таких условиях в регионе отлажена. Я благодарю все службы и ведомства, которые помогали бороться со стихией и не оставить жителей без тепла и света. Порывистый ветер сильно осложнял работу, но бригады не прекращали её даже по ночам. Есть отдельные дома, где работа систем ещё не налажена. По ним прошу обращаться в индивидуальном порядке в единую диспетчерскую службу», – прокомментировал глава департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Станислав Носков.

С 23 февраля в Курганской области бушует стихия: метель, шквалистый ветер, понижение температуры, плохая видимость.

По данным на утро 24 февраля в регионе метель частично обесточила 30 населенных пунктов. Аварийно-восстановительные работы велись с 23 февраля, ремонтники работали круглосуточно. В компании ПАО «СУЭНКО» уточняли, что на работу пришлось вывести 99 бригад, общий состав задействованных специалистов – 317 человек.

Из-за погодных условий во вторник, 23 февраля, пришлось ограничивать движение на федеральных и региональных трассах. Были отменены все автобусные рейсы. Водителей легковых машин представители всех оперативных служб настоятельно просили отказаться от поездок. 24 февраля ограничения по движению на трассах было продлено до 14 часов сегодняшнего дня – 25 февраля. Приостановлено движение рейсовых и школьных автобусов. В некоторых местах ещё идут работы по дополнительной расчистке дорог.

В школах из-за температуры воздуха и шквалистого ветра 24 февраля были отменены школьные занятия. Все школьники – с 1 по 11 классы, занимаются дистанционно и сегодня.

Курган, Дарья Котова

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