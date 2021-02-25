В Зауралье 15-летний подросток задержан за убийство

В Курганской области 15-летний подросток задержан по подозрению в убийстве 57-летнего мужчины. Преступление было совершено в городе Щучье.

Как сообщили накануне в СУ СКР по Курганской области, 18 февраля подросток и мужчина находились в квартире их общего знакомого. «В ходе возникшей ссоры молодой человек напал на мужчину, жестоко избил его, а также нанес потерпевшему взятым на месте происшествия ножом несколько ранений в область руки и бедра, повредив бедренную артерию», – уточнили в региональном Следкоме.

Спасти потерпевшего не удалось, он скончался от кровопотери. Несовершеннолетнему ребенку предъявлено обвинение по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Юноша задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Курган, Дарья Котова

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