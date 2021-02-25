Власти Курганской области прокомментировали перебои с поставками газа и неработающие колонки

Работа департамента ЖКХ администрации Кургана во время бушевавших в городе сильных морозов и ураганного ветра вызвала нарекания у курганского губернатора Вадима Шумкова. Его слова цитирует пресс-служба в четверг, 25 февраля.

«К сожалению, департамент начинает действовать только после прямых поручений от правительства региона, в том числе и по аварийным ситуациям, и по ответам гражданам. Нет работы на упреждение. Ситуации с перемерзанием водных колонок и перебоями в поставках сжиженного газа это ярко продемонстрировали. Нет эффективной обратной связи с населением по вопросам работы систем ЖКХ. Вместе с этим именно граждане остаются главными заказчиками и оценщиками качества работы мэрии», – цитирует Шумкова пресс-служба главы региона.

Губернатор поручил своему заместителю Анатолию Воробьеву организовать взаимодействие с курганской мэрией по вопросам стабильной работы комплекса ЖКХ.

Ранее стало известно, что многие «коммунальные» вопросы главе региона пришлось решать в ручном режиме. От жителей поступили жалобы в аккаунт Шумкова в Instagram на неработающие колонки. Проблема начала решаться только после вмешательства правительства.

«Проблема в том, что соответствующие службы пытаются бороться с последствиями. А надо установить причину, что сейчас и поручено сделать горадминистрации», – рассказала сегодня на пресс-конференции директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

По словам Саблуковой, на сегодняшний день есть 309 колонок. Часть из них расположена там, где есть централизованная система водоснабжения. И там население колонками не пользуется. Будет проведена ревизия, какие колонки действительно необходимы и там работы будут проведены в первую очередь.

«Администрация Кургана получила задание проработать варианты решений по недопущению замерзания колонок. Либо по их утеплению, либо по замене на более современные. Поставлена задача провести эту работу уже в текущем году, как только позволит погода, т.е. в весенне-осенний период», – добавил Саблукова.

Еще одна проблема, которая вызвала возмущение жителей Кургана, вновь возникшие перебои с поставками сжиженного газа. Причины перебоев не раз комментировали и городские, и областные власти. Проблема имеет несколько сторон. Одна из них – это долги населения за газ. Вторая – это заявление поставщика о том, что деятельность убыточная и необходимы субсидии правительства области. При этом переговоры, по словам собеседника агентства «Новый День» из правительства области, заканчиваются обыкновенным шантажом.

«Поставщик постоянно нарушает сроки доставки газа жителям. Был проведен мониторинг ситуации. Сейчас идет поэтапная заправка домов сжиженным газом. Отмечу, что независимо ни от чего поставщик обязан бесперебойно оказывать эту услугу. Никто этих обязательств с него не снимал. Мы сейчас активно работаем, чтобы исправить ситуацию», – сообщила Ирина Саблукова.

Запрос в мэрию Кургана отправлен. Как только поступит ответ, он будет опубликован.

Как сообщал «Новый День», с 23 февраля в Курганской области бушует стихия: метель, шквалистый ветер, понижение температуры, плохая видимость. По приказу Шумкова был созван оперативный штаб для борьбы с последствиями стихии. Из-за бурана начались перебои с подачей электричества, в Кургане в морозную ночь начали перемерзать колонки.

С 23 на 24 февраля в регионе метель частично обесточила 30 населенных пунктов. Аварийно-восстановительные работы велись круглосуточно. В компании ПАО «СУЭНКО» уточняли, что на работу пришлось вывести 99 бригад, общий состав задействованных специалистов – 317 человек.

Из-за погодных условий во вторник, 23 февраля, пришлось ограничивать движение на федеральных и региональных трассах. Были отменены все автобусные рейсы. Водителей легковых машин представители всех оперативных служб настоятельно просили отказаться от поездок.

24 февраля ограничения по движению на трассах было продлено до 14 часов сегодняшнего дня – 25 февраля. Приостановлено движение рейсовых и школьных автобусов. В некоторых местах ещё идут работы по дополнительной расчистке дорог.

В социальных сетях и на сайтах многих официальных ведомств размещалась подробная информация о том, куда жители Зауралья могут обращаться в случае возникновения проблем. Телефон ЕДДС -112 работал круглосуточно.

«Это третья метель за год, предыдущие две накрыли регион в апреле и октябре 2020 года. В целом система работы в таких условиях в регионе отлажена. Я благодарю все службы и ведомства, которые помогали бороться со стихией и не оставить жителей без тепла и света. Порывистый ветер сильно осложнял работу, но бригады не прекращали её даже по ночам. Есть отдельные дома, где работа систем ещё не налажена. По ним прошу обращаться в индивидуальном порядке в единую диспетчерскую службу», – прокомментировал 25 февраля утром глава департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Станислав Носков. Он также отметил, что во время «армагеддона», к счастью, никто из людей не пострадал.

Курган, Наталья Ефремова

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