Дорожные службы по-прежнему просят водителей воздержаться от поездок по Зауралью

На территории Курганской и Свердловских областей 26 и 27 февраля сохранится аномально-холодная погода. В ФКУ «Уралуправтодор» в четверг, 25 февраля, выступили с заявлением и рекомендовали водителям без крайней необходимости не выезжать на федеральные трассы.

В ведомстве уточнили, что в ближайшие два дня ожидается погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

«Будьте внимательны! Без крайней необходимости старайтесь не выезжать на трассы, а если возможности отказаться от поездки нет, просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям», – сообщается на сайте ФКУ «Уралуправтодор» .

С 23 февраля на территории Курганской области из-за похолодания, бурана и шквалистого ветра до 22 метров в секунду было введено временное ограничение для движения регулярных автобусных и школьных перевозок на автомобильных дорогах.

Как заявили 25 февраля в ГИБДД Курганской области, в настоящее время снято ограничение на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. Движение пассажирского транспорта по дорогам регионально и межмуниципального значения закрыто.

Курган, Дарья Котова

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