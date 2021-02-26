Стихия стала индикатором: губернатор Шумков подал четкий сигнал управляющим компаниям

Губернатор Курганской области Вадим Шумков оценил работу управляющих компаний (УК) с 23 по 26 февраля, когда на регион обрушились холода, снежный шторм, шквалистый ветер. Глава региона напомнил УК, что уборка снега во дворах – их прямая обязанность. Об этом Шумков написал 26 февраля на своей странице во «ВКонтакте».

Шумков отметил, что стихия вновь стала главным индикатором качества работы коммунальщиков и управляющих компаний. Энергетики вывели почти 100 ремонтных бригад, чтобы восстановить электроснабжение в населенных пунктах, обесточенных во время бурана. Дорожники круглосуточно расчищали дороги. Свою часть работы должны были выполнить и УК.

«Напоминаю управляющим компаниям, что в части дворов и проездов – это и их зона ответственности. Даже в центре Кургана, как оказалось, есть несколько дворов, которые расчищать не торопятся. И не только сегодня», – написал Шумков.

Губернатор привел конкретные примеры. На заваленные снегом дворы губернатору массово жалуются жители. «Галина Николаевна Зырянова – ветеран труда. С 1976 года живет на Урицкого, 13. Рассказала, что дворник Володя всегда исправно чистит дорожки возле подъездов, а вот сам двор за всю зиму от снега не чистили ни разу. Дворник Володя молодец, а к управляющей компании у нас с Галиной Николаевной есть вопрос – будете чистить двор или ждёте весны? Ветеран труда Галина Николаевна ваши услуги оплачивает. Включая весь ваш квазиуправленческий обвес», – привел один из примеров губернатор.

В истории еще одного заваленного снегом двора прозвучала конкретная УК и четкий сигнал от главы региона: «Тот же вопрос к управкомпании «Чистый квартал». Во дворе между домами 13 и 13а на улице Криволапова на дороге и тротуаре сугробы с полметра. Тут недавно установили новую детскую площадку, она вся в снегу. Передаю вам просьбу от 4-летнего Вани и его мамы – площадку почистить. Пока просьбу».

Жителям многоквартирных домов Вадим Шумков напомнил, что именно они оплачивают услуги, которые им предоставляют управляющие организации. И если эти услуги низкокачественные, то жильцы вправе обращаться в правоохранительные органы. «Не устраивает – убирайте таких. Воруют, собирая деньги, но не оказывая услуги? Тогда обращайтесь в правоохранительные органы, мы вас поддержим», – обратился к горожанам Шумков.

Помимо вопросов к работе УК у Шумкова есть замечания и к представителям муниципалитетов. «Не забывайте, пожалуйста, ради чего вас наняли на работу и за что вы получаете заработную плату. Ваши абстрактные рассуждения о проблемах никому не интересны. Работайте», – резюмировал Шумков.

Курганская область с 23 по 25 февраля боролась с циклоном. На регион обрушились буран, шквалистый ветер (местами д 23 метров в секунду).

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 25.02.21

Дорожные службы по-прежнему просят водителей воздержаться от поездок по Зауралью. / Власти Курганской области жестко прокомментировали ситуацию с остановкой подачи газа «Газэнергосеть Оренбург». / В Зауралье 15-летний подросток задержан за убийство. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»