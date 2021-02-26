Режим самоизоляции в Курганской области продлили еще на полмесяца

Для граждан старше 65 лет обязательный режим самоизоляции в Курганской области продлен до 14 марта. Об этом 26 февраля сообщает оперативный штаб региона.

«Это связано с тем, что, к сожалению, пожилые люди остаются в зоне риска – они составляют значительную долю из числа заболевших. Кроме того, они тяжелее других переносят заболевание», – сообщает оперштаб Зауралья.

Покидать дома пожилые люди могут при наличии причин: обращение за медпомощью, дорога на работу и обратно, посещение судов, органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов административной юрисдикции. Также можно посещать магазины и выгуливать домашних животных.

При продлении коронавирусного режима самоизоляции для пенсионеров оперштаб ввел послабления для некоторых структур.

Так, с 1 марта возобновляется деятельность театров, концертных, культурно-досуговых учреждений с максимальным числом зрителей не более 50 процентов от вместимости зала при соблюдении санитарно – противоэпидемических требований.

В Курганской области с начала пандемии коронавирусом заболели почти 17,5 тыс человек.

Курган, Дарья Котова

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